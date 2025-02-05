Шестерых участников побега из российской колонии осудят

В Липецкой области пройдет суд над участниками побега из ИК-2

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых мужчин, которые организовали побег из исправительной колонии общего режима №2 (ИК-2) в Липецкой области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники побега проходят обвиняемыми по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Утром 26 октября 2024 года из ИК-2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных: пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Они готовили побег более полугода — украли инструменты, после чего стали рыть два подкопа.