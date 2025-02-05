СК в 2024 году возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ

Бастрыкин: в 2024 году возбуждено более 2,7 тысяч дел по материалам из соцсетей

Следственный комитет России (СКР) в 2024 году возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, его слова приводит ТАСС.

По словам председателя СКР, все поступающие сообщения получают незамедлительную реакцию следственных органов. По материалам из СМИ, социальных сетей и мессенджеров было возбуждено две тысячи 779 уголовных дел. В ходе расследования затрагивались социальные права и интересы граждан, также выявлялись коррупционные схемы, должностные злоупотребления, в том числе по расходованию бюджета страны.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл возмещенную в 2024 году сумму ущерба от преступлений.