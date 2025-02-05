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14:26, 5 февраля 2025Силовые структуры

СК раскрыл возмещенную в 2024 году сумму ущерба от преступлений

СКР добился в 2024 году возмещения ущерба от преступлений на 121 млрд рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) в 2024 году добился в ходе предварительного следствия возмещения ущерба от преступлений на 121 миллиард рублей. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, его слова приводит ТАСС.

По словам председателя СКР, ведомству удалось добиться ощутимых результатов в сфере возмещения ущерба. Вместе с этим в 2024 году следователями был наложен арест на имущество, деньги и ценности обвиняемых на сумму более 135 миллиардов рублей.

Ранее Бастрыкин предложил ввести возможность внесудебной приостановки операций по сомнительным банковским счетам во время следствия.

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