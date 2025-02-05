В СК предложили приостанавливать операции по сомнительным счетам в ходе следствия

Бастрыкин предложил приостанавливать операции по сомнительным счетам

В СК обратили внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

Начало событий в новости В СК обратили внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести возможность внесудебной приостановки операций по сомнительным банковским счетам во время следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя СК в ходе расширенной коллегии ведомства.

По данным агентства, Бастрыкин сказал, что Следственный комитет предлагает дополнить процессуальное законодательство нормой, согласно которой в том случае, если имеются данные о потенциальном использовании банковских активов в преступных целях, возможно приостановление на определенный срок, не более 10 дней, операций по таким сомнительным счетам для производства необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что глава СК России обратил внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов.