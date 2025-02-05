В СК обратили внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма мигрантами

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратил внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Бастрыкин подчеркнул, что такое поведение представляет опасность для российского общества. Он рассказал, что иностранцы все чаще совершают преступления экстремистского характера. Многие из них находятся в России незаконно.

«Кроме того, ими совершено 253 преступления террористического характера», — добавил председатель СК.

Ранее Бастрыкин заявил, что число жалоб на мигрантов в СК в 2024 году увеличилось в семь раз.