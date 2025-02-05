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14:32, 5 февраля 2025Силовые структуры

Россияне стали чаще жаловаться на мигрантов в СК

Бастрыкин: Число жалоб на мигрантов в СК в 2024 году увеличилось в семь раз
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число жалоб на мигрантов в Следственный комитет в 2024 году увеличилось в семь раз, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин. Его цитирует ТАСС.

Резонансные дела и преступления, совершенные иностранцами, широко освещаются в публичном поле, обратил внимание Бастрыкин. В результате значительно возросло число обращений в Следственный комитет — с 95 до 701. Все обращения тщательно проверяются, принимаются необходимые меры.

Председатель СК заявил, что миграционные процессы в стране нужно поставить под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающий национальные интересы России и ее граждан.

В стране 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих на ее территории иностранцев. Мигранты подлежат включению в реестр контролируемых лиц до депортации, самостоятельного выезда или урегулирования правового положения на территории России.

До этого прокуратура Москвы раскрыла количество выявленных нарушений законов за 2024 год. Прокурор Максим Жук рассказал, что речь идет о более чем 100 тысячах нарушений.

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