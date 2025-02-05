Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:28, 5 февраля 2025Культура

Сын Седоковой узнал о трагедии с Янисом Тиммой от незнакомца

Сын Анны Седоковой узнал о трагедии с Янисом Тиммой от незнакомого ребенка
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сын певицы Анны Седоковой Гектор узнал о трагедии с бывшим мужем артистки Янисом Тиммой от незнакомого ребенка. Об этом исполнительница рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Седоковой, семилетний мальчик в тот момент находился в баскетбольном лагере. Один из ребят подошел к Гектору и спросил, правда ли, что его папы не стало, а также уточнил, знает ли сын певицы о причинах трагедии.

Седокова жалеет, что не была рядом с сыном в этот момент, а находилась в больнице. «Я не могла позволить чужим влиять на его восприятие мира, должна была защитить от информации от других людей. Приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего, несмотря на обмороки», — заявила артистка.

Ранее Седокова впервые за долгое время вышла на связь после трагедии с Тиммой. Певица пообещала фанатам, что вскоре вернется к работе над новой музыкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-мэра российского города и его жену нашли застреленными

      Пэм Бонди привели к присяге в качестве министра юстиции США

      Жена бойца СВО пожаловалась на отсутствие помощи в расселении дома с износом 100 %

      Путин тремя словами оценил работу российских военных на курском направлении

      Жену Канье Уэста заметили на прогулке без трусов

      Президент Болгарии раскритиковал ЕС из-за Украины

      Еще одна страна решила по примеру Трампа покинуть международную структуру

      Путин обсудит восстановление исторического центра Курска

      «После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?

      В Грузии ужесточат правила митингов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше