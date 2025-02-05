Сын Седоковой узнал о трагедии с Янисом Тиммой от незнакомца

Сын Анны Седоковой узнал о трагедии с Янисом Тиммой от незнакомого ребенка

Сын певицы Анны Седоковой Гектор узнал о трагедии с бывшим мужем артистки Янисом Тиммой от незнакомого ребенка. Об этом исполнительница рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Седоковой, семилетний мальчик в тот момент находился в баскетбольном лагере. Один из ребят подошел к Гектору и спросил, правда ли, что его папы не стало, а также уточнил, знает ли сын певицы о причинах трагедии.

Седокова жалеет, что не была рядом с сыном в этот момент, а находилась в больнице. «Я не могла позволить чужим влиять на его восприятие мира, должна была защитить от информации от других людей. Приняла решение собрать вещи и увезти его подальше от всего, несмотря на обмороки», — заявила артистка.

Ранее Седокова впервые за долгое время вышла на связь после трагедии с Тиммой. Певица пообещала фанатам, что вскоре вернется к работе над новой музыкой.