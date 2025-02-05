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20:23, 5 февраля 2025Путешествия

Турист ударил кулаком по лицу продавца магазина в Японии из-за пакета

Британский турист отказался платить за пакет в магазине Японии и ударил продавца
Алина Черненко

Фото: GARAGE38 / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист отказался платить за пластиковый пакет в магазине Японии и ударил продавца кулаком по лицу. Подробностями истории поделилось местное издание Yahoo! News JP.

Уточняется, что инцидент произошел 27 января в городе Саппоро префектуры Хоккайдо. По данным полиции, 48-летний IT-менеджер из Великобритании совершил покупки в магазине товаров повседневного спроса, оплатил их на кассе самообслуживания, затем взял пакет стоимостью 3 иены (около 1,9 рубля) и вышел из супермаркета.

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Сотрудник магазина, который стал свидетелем инцидента, погнался за иностранцем, крича ему о необходимости заплатить. Внезапно покупатель напал на продавца, разбил ему лицо и скрылся с места.

Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию, и британца задержали и арестовали по подозрению в нападении. На допросе мужчина частично признал обвинения. Расследование инцидента продолжается.

Ранее австралийский турист гулял по ночному рынку в Таиланде и был жестоко избит за отказ купить товар у уличного торговца. Пострадавшему наложили множество швов.

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