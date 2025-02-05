Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:21, 5 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об отправке в бой после недельного обучения

РИА Новости: Пленный Мищевский оказался в бою в ДНР после недели обучения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский военнопленный Сергей Мищевский оказался в бою под Красногоровкой в Донецкой народной республике (ДНР) после недели обучения. Об этом боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал в беседе с РИА Новости.

«После мобилизации мы пробыли неделю, может быть, пять дней в Николаеве (...) А оттуда забрали в Курахово. Там пробыли дней пять и сразу в Красногоровку. Объяснили, где наши окопы, блиндаж, сказали окапываться... Особо, чтобы стреляли там, гранаты кидали, у нас такого не было», — рассказал Мищевский.

Военнослужащий подчеркнул, что уже на второй день он был ранен в бою и попал в плен.

Ранее пленный боец ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. «В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Трамп запретит трансгендерам соревноваться в женском спорте

      Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

      Россию сочли готовой к более интенсивным переговорам с США по Украине

      На Украине одобрили санкции против «теневого флота» России

      Зеленский допустил обрушение фронта для ВСУ без поддержки США

      Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

      Украинский пленный рассказал об отправке в бой после недельного обучения

      Хоккеист «Ак Барса» оценил задержание полицией десятилетнего фаната из-за брошенной кепки

      Ирландский журналист придумал викторину о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше