Украинский пленный рассказал об отправке в бой после недельного обучения

РИА Новости: Пленный Мищевский оказался в бою в ДНР после недели обучения

Украинский военнопленный Сергей Мищевский оказался в бою под Красногоровкой в Донецкой народной республике (ДНР) после недели обучения. Об этом боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал в беседе с РИА Новости.

«После мобилизации мы пробыли неделю, может быть, пять дней в Николаеве (...) А оттуда забрали в Курахово. Там пробыли дней пять и сразу в Красногоровку. Объяснили, где наши окопы, блиндаж, сказали окапываться... Особо, чтобы стреляли там, гранаты кидали, у нас такого не было», — рассказал Мищевский.

Военнослужащий подчеркнул, что уже на второй день он был ранен в бою и попал в плен.

Ранее пленный боец ВСУ Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. «В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — сказал он.