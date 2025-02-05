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21:30, 5 февраля 2025Бывший СССР

Украинский военный заявил о нежелании возвращаться на Украину

Пленный боец ВСУ Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. Об этом военный рассказал в беседе с ТАСС.

«В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — подчеркнул Гончаров.

По его словам, большинство пленных также не хотят возвращаться на Украину.

Масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. В ближайшее время в Россию будут возвращены 150 бойцов, сейчас они находятся на территории Белоруссии. Украина в обмен также получила 150 военнослужащих.

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