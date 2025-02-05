Украинский военный заявил о нежелании возвращаться на Украину

Пленный боец ВСУ Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека. Об этом военный рассказал в беседе с ТАСС.

«В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях», — подчеркнул Гончаров.

По его словам, большинство пленных также не хотят возвращаться на Украину.

Масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. В ближайшее время в Россию будут возвращены 150 бойцов, сейчас они находятся на территории Белоруссии. Украина в обмен также получила 150 военнослужащих.