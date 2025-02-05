Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150 человек

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150 человек. Ранее появившуюся неофициальную информацию подтвердило Минобороны России.

5 февраля данные о состоявшемся обмене опубликовал Telegram-канал «МИГ России», не раскрыв источников своей информированности.

Сейчас все освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, добавили в Минобороны. Военнослужащим оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, организована связь солдат с родственниками. Затем солдаты будут доставлены в Россию.

Военное ведомство отметило посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при возвращении из плена российских бойцов.

В середине января между Россией и Украиной состоялся еще один обмен пленными. Он прошел по формуле 25 на 25. Он проходил по аналогичной схеме при участи ОАЭ.