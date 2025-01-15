Россия обменялась пленными с Украиной

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 25 на 25

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Об этом журналистам сообщило российское Минобороны.

Как уточнило ведомство, процедура прошла по формуле 25 на 25. Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Кроме того, российские бойцы получили возможность связаться с родственниками. «Военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что посредником в возвращении российских военных выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в обмене пленными с Киевом. При этом представитель Кремля назвал этот процесс нелегким. Однако он заверил, важна жизнь каждого российского военнослужащего, поэтому работа по их вызволению будет продолжаться.

О том, что переговоры России и Украины по обмену пленных идут очень тяжело, также говорила омбудсмен Татьяна Москалькова. В начале декабря она опубликовала список из 630 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащихся на российской территории больше года и готовых к обмену. Как утверждает уполномоченный по правам человека, украинская сторона не соглашается забирать этих военных.