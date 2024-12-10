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09:49, 10 декабря 2024Россия

Москалькова оценила переговоры по обмену пленными с Украиной фразой «идут очень тяжело»

Москалькова: переговоры с Украиной по обмену пленными идут очень тяжело
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Переговоры России и Украины по вопросу обмену пленными идут очень тяжело. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«К сожалению, переговоры идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности», — сказала омбудсмен.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин не раз призывал Украину идти на конструктивное взаимодействие по обмену пленными. Для обмена Москва, по ее словам, составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие СВО — эти люди содержатся в изолированных помещениях.

Москалькова ранее опубликовала перечень из сотен готовых к обмену и не включенных Киевом в обменные списки пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в списке 630 человек — указаны их фамилия, имя, отчество, а также дата рождения. Все фигуранты списка содержатся на территории России больше года.

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