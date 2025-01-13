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12:37, 13 января 2025Россия

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Песков: Россия продолжит обмены пленными с Украиной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия продолжит обмены пленными с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем обсуждение возможных обменов. Мы заинтересованы в этом», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

В Кремле оценили процесс обмена военнопленными с Украиной, как «нелегкий». «Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену. Поэтому работа эта будет продолжена», — заключил Песков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о новых договоренностях между Россией и Украиной насчет пленных. Речь шла о новогодних праздниках, во время которых должен был состояться обмен посылками для военнопленных. Она также оценила переговоры по этому вопросу фразой «идут очень тяжело».

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