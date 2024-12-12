Москалькова рассказала о новых договоренностях между Россией и Украиной насчет пленных

Москалькова: Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных

Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных. О новых договоренностях между странами рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Речь идет о новогодних праздниках. «Мы с украинским омбудсменом [Дмитрием Лубинцом] договорились о том, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами», — обозначила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что обмен может произойти в декабре на российско-белорусской границе «или где-то в другом месте».

В опубликованном в начале декабря списке готовых к обмену и получивших отказ от своей страны пленных Вооруженных сил Украины числилось 630 человек. Москалькова оценила переговоры по этому вопросу фразой «идут очень тяжело».

По словам омбудсмена, Москва составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие специальной военной операции на Украине, — эти люди содержатся в изолированных помещениях. Москалькова также напомнила, что президент России Владимир Путин не раз призывал Украину идти на конструктивное взаимодействие по обмену пленными.

