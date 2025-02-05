Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

Канал «МИГ России» сообщил об обмене российскими и украинскими пленными

Между Россией и Украиной состоялся новый обмен пленными. Об этом сообщает связанный с военными и силовиками Telegram-канал «МИГ России».

Как стало известно авторам издания, обмен произошел по формуле 150 на 150 — столько военных вернулись на родину с каждой из сторон.

Информацию о состоявшемся обмене также подтверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что вернувшихся военных могло быть больше, однако этому помешало противодействие Украины. «Киевский режим как всегда продолжает сегрегацию украинских военнопленных, отказываясь проводить массовые обмены», — сообщили авторы канала.

Сегодняшний обмен стал вторым с начала 2025 года. Первый состоялся 15 января по формуле 25 на 25. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что переговоры о пленных идут очень тяжело.