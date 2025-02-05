Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 5 февраля 2025Россия

Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

Канал «МИГ России» сообщил об обмене российскими и украинскими пленными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Между Россией и Украиной состоялся новый обмен пленными. Об этом сообщает связанный с военными и силовиками Telegram-канал «МИГ России».

Как стало известно авторам издания, обмен произошел по формуле 150 на 150 — столько военных вернулись на родину с каждой из сторон.

Информацию о состоявшемся обмене также подтверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что вернувшихся военных могло быть больше, однако этому помешало противодействие Украины. «Киевский режим как всегда продолжает сегрегацию украинских военнопленных, отказываясь проводить массовые обмены», — сообщили авторы канала.

Сегодняшний обмен стал вторым с начала 2025 года. Первый состоялся 15 января по формуле 25 на 25. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что переговоры о пленных идут очень тяжело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

      Женщинам оказалось проще мужчин взять ипотеку в России

      В России решили обратиться к Путину с вопросом о семьях попавших в плен военных

      19-летний сын Дэвида Бекхэма сделал татуировку в честь отца

      В России подняли цену нефти для расчета налогов

      Появились первые фото обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150

      23-летняя россиянка лишилась скальпа после попадания волос в станок на заводе

      В России появятся музейные сертификаты для одной категории граждан

      Россияне за день раскупили билеты на удобные поезда в Анапу

      В МИД Украины природные ресурсы страны назвали стратегическим интересом для Киева и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше