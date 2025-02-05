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16:29, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Эстонии потребовали выбрать между эстонским и российским паспортом

В полиции Эстонии потребовали выбрать между эстонским и российским гражданством
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Dasha Gerasimova / Shutterstock / Fotodom

В Эстонии 60 гражданам, среди которых россияне, направили извещения с требованием отказаться от двойного гражданства. Выбрать между российским и эстонским паспортом потребовал Департамент полиции и погранохраны республики, передает портал ERR.ee.

«Правила действуют для всех одинаково. Закон не уточняет, что это касается только лиц, имеющих эстонское и российское гражданство. Двойное гражданство, согласно закону, запрещено для всех одинаково», — приводятся в публикации слова эксперта ведомства Анники Карм.

Она добавила, что если получившие извещения граждане проигнорируют его, то в автоматическом порядке лишатся эстонского паспорта.

Ранее в генеральной прокуратуре Литвы пригрозили тюрьмой за изготовление паспорта оппозиции Белоруссии. «Изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечет за собой уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.

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