В Эстонии потребовали выбрать между эстонским и российским паспортом

В полиции Эстонии потребовали выбрать между эстонским и российским гражданством

В Эстонии 60 гражданам, среди которых россияне, направили извещения с требованием отказаться от двойного гражданства. Выбрать между российским и эстонским паспортом потребовал Департамент полиции и погранохраны республики, передает портал ERR.ee.

«Правила действуют для всех одинаково. Закон не уточняет, что это касается только лиц, имеющих эстонское и российское гражданство. Двойное гражданство, согласно закону, запрещено для всех одинаково», — приводятся в публикации слова эксперта ведомства Анники Карм.

Она добавила, что если получившие извещения граждане проигнорируют его, то в автоматическом порядке лишатся эстонского паспорта.

Ранее в генеральной прокуратуре Литвы пригрозили тюрьмой за изготовление паспорта оппозиции Белоруссии. «Изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечет за собой уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.