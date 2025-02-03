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13:31, 3 февраля 2025Бывший СССР

В Литве пригрозили тюрьмой за паспорта белорусской оппозиции

В Литве за выдачу паспорта оппозиции Белоруссии грозит уголовная ответственность
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Krestyaninov / Globallookpress.com

В Литве за инициативу по выдаче паспортов белорусской оппозиции может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщает литовское издание 15min.

Проблема заключается в гербах Литовской республики и символе «Погоня», который использует белорусская оппозиция и последователи литвинской идеи белорусского государства. Эти два знака почти одинаковы, за исключением мелких отличий.

По закону Литвы, «изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечет за собой уголовную ответственность», приводит издание слова заместителя генерального прокурора республики Гинтаса Иванаускаса.

Он также заявил, что занимающаяся изготовлением паспортов оппозиции Белоруссии организация Belarus Passport Center уведомила прокуратуру Литвы о своих планах.

Это не делает данную деятельность законной, а решение о признании данной инициативы преступной будет принимать суд

Гинтас Иванаускасзаместитель генерального прокурора Литвы

В январе схожесть гербов Литвы и символа «Погоня» белорусской оппозиции вызвало бурную реакцию представителей Сейма (парламента) прибалтийской республики. Позже глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс не будет признавать в качестве документа паспорт белорусской оппозиции, предложенный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

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