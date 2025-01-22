В Литве отказались признавать паспорт белорусской оппозиции

Глава МИД Литвы заявил о непризнании паспорта белорусской оппозиции

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна не будет признавать в качестве документа паспорт белорусской оппозиции, предложенный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он заявил на заседании комитет Сейма по иностранным делам, передает «Sputnik».

Как сообщает издание, заседание комитета началось из-за дизайна паспортов, который схож с гербом Литвы изображенным на нем всадником, что возмутило некоторых литовских парламентариев.

Ранее Тихановская заявила, что Белоруссия является слабым местом России. Она заявила, что Запад должен смотреть на Белоруссию «не как на проблему, а как на возможность оказать давление на Россию, ведь она ее слабое место».

В декабре она заявляла, что «полк имени Кастуся Калиновского» в составе Вооруженных сил Украины может поучаствовать в свержении президента Белоруссии. «Именно бойцы из "полка Калиновского" освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — рассказала экс-кандидат.