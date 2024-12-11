Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко через ВС Украины

«Полк имени Калиновского» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может поучаствовать в попытке свержения президента Белоруссии. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью «Европейской правде».

«Именно бойцы из "полка Калиновского" освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — отменила политик.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности силового свержения Лукашенко добровольческим формированием ВСУ. По ее словам, многие белорусы якобы с уважением относятся к данному подразделению. Тихановская подчеркнула, что оппозиция должна подготовиться к различным сценариям.

Верховный суд Белоруссии признал формирование «Полк имени Калиновского» экстремистской и террористической организацией. Ранее Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии. Политик заявила, что оппозиция страны прикладывает усилия к расколу элит в республике и оформлению отношений с международными организациями.