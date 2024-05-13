Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

Тихановская: в случае успеха Украины для Белоруссии откроется окно возможностей

В случае успеха Украины в конфликте с Россией для Белоруссии откроется окно возможностей. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.

«Все зависит от поддержки демократического мира, от того, насколько белорусский народ останется единым и не поддастся разочарованию. И многое зависит от Украины. Потому что, если им удастся одержать победу, для Белоруссии сразу же откроется окно возможностей», — заявила она в ответ на вопрос о том, каков наиболее вероятный сценарий для Белоруссии.

При этом Тихановская подчеркнула, что белорусская оппозиция «не может сидеть сложа руки и ждать». Она отметила, что они продолжают прикладывать усилия к расколу элит в стране и оформлению отношений с международными организациями.

В январе следственный комитет Белоруссии начал производство о госперевороте против 20 сторонников бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Отмечается, что они присоединились к экстремистским формированиям, которые были созданы для обеспечения эффективности преступности.