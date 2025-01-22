Тихановская назвала Белоруссию слабым местом России

Тихановская: Белоруссия является слабым местом России

Белоруссия является слабым местом России. С таким заявлением выступила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляцию которой вел Reuters.

Она заявила, что Запад должен смотреть на Белоруссию «не как на проблему, а как на возможность оказать давление на Россию, ведь она ее слабое место».

Тихановская пояснила, что помощь Белоруссии в «возвращении демократии» будет самой большой санкцией для России. В пример она привела инвестиции Запада в негосударственные белорусские СМИ.

В декабре Тихановская заявила, что «полк имени Кастуся Калиновского» в составе Вооруженных сил Украины может поучаствовать в свержении президента Белоруссии. «Именно бойцы из "полка Калиновского" освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — рассказала экс-кандидат.