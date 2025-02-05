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11:17, 5 февраля 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о компьютерных атаках проукраинских групп

ФСБ: Компьютерные атаки со стороны проукраинских групп составляют львиную долю
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Проукраинские группировки совершают в России львиную долю всех компьютерных атак. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ России Алексей Иванов, выступая на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025», передает ТАСС.

Устраиваемые ими в IT-сфере инциденты приходятся на большую часть от общего числа таких происшествий.

Иванов указал, что активную подрывную деятельность противник ведет в государственном секторе, энергетике, транспорте, связи, образовании и науке.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан и курируется ФСБ РФ.

10 января сообщалось, что в Уфе осудили мужчину за компьютерную атаку с помощью вредоносного программного обеспечения. 34-летний Александр Нургутдинов пытался распространить вредоносную программу в ООО «Башкирэнерго». Он получил два года ограничения свободы.

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