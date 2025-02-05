Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

Парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений Саакашвили
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений во время правления бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проект постановления о создании комиссии поддержали 83 депутата. При этом ни один парламентарий не высказался против данного решения.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а также возглавлял партию «Единое национальное движение». После этого политик был председателем Одесской областной администрации на Украине. В 2021 году экс-президент вернулся в Грузию, где был задержан. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помиловала Михаила Саакашвили из-за риска вынесения новых приговоров в отношении него. Она отметила, что для освобождения кого-либо из тюрьмы необходимо 48 часов, а в случае Саакашвили существовала угроза вынесения трех новых приговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      Президент Бразилии призвал Трампа перестать говорить «все, что приходит в голову»

      Бывшую жену российского актера обвинили в пропаганде ЛГБТ

      В российском городе детсадовцы сбежали во время прогулки

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      Турист снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот

      Защита Пашаева прокомментировала его обман мужа «королевы марафонов»

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше