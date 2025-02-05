В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

Парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений во время правления бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что проект постановления о создании комиссии поддержали 83 депутата. При этом ни один парламентарий не высказался против данного решения.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а также возглавлял партию «Единое национальное движение». После этого политик был председателем Одесской областной администрации на Украине. В 2021 году экс-президент вернулся в Грузию, где был задержан. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помиловала Михаила Саакашвили из-за риска вынесения новых приговоров в отношении него. Она отметила, что для освобождения кого-либо из тюрьмы необходимо 48 часов, а в случае Саакашвили существовала угроза вынесения трех новых приговоров.