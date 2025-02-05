За сталкинг в Казахстане захотели наказывать тюрьмой

В Казахстане планируют ввести уголовное наказание за сталкинг и кражу невест

В Казахстане планируют ввести уголовное наказание за сталкинг и кражу невест. Об этом сообщил депутат Мажилиса (нижняя палата парламента) Мурат Абенов, передает агентство «КазТАГ».

По его словам, парламент рассматривает законопроект об этом. За сталкинг будут предусматриваться штрафы и меры «выше».

Также Абенов сообщает, что из-за участившихся случаев кражи невест в Казахстане планируется ввести уголовную ответственность за этот акт. «За последние три года из 214 обращений о краже невест только 10 дошло до судебного разбирательства. Все остальное закрыли», — приводит агентство слова парламентария.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что превращение Казахстана в объект насмешек и навешивание ярлыков на страну не поддаются пониманию. Сказал он это на фоне слов одного из депутатов о том, что в Казахстане постоянно выдают штрафы, и республику начали называть «Штрафостан».