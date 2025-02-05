В Кремле отреагировали на идею разместить войска НАТО в Гренландии

Песков: В Кремле ничего не слышали о размещении войск НАТО в Гренландии

В Кремле ничего не слышали об идее размещения войск НАТО в Гренландии и поэтому к этой инициативе никак не относятся — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет, поэтому к самим публикациям никак не относимся и новые не слышали», — ответил представитель Кремля на якобы существующую идею разместить войска Североатлантического альянса на арктическом острове на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США Трампом. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который присоединился к европейским лидерам за обедом, предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.