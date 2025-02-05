Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 5 февраля 2025Мир

В Кремле отреагировали на идею разместить войска НАТО в Гренландии

Песков: В Кремле ничего не слышали о размещении войск НАТО в Гренландии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ole Martin / Reuters

В Кремле ничего не слышали об идее размещения войск НАТО в Гренландии и поэтому к этой инициативе никак не относятся — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет, поэтому к самим публикациям никак не относимся и новые не слышали», — ответил представитель Кремля на якобы существующую идею разместить войска Североатлантического альянса на арктическом острове на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Ранее журнал Politico сообщал, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США Трампом. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который присоединился к европейским лидерам за обедом, предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      В Кремле отказались комментировать отчет по крушению самолета в Актау

      Находящемуся на СВО бойцу перестали платить после окончание срока действия контракта

      Однопартийцы открестились от Трампа после слов о секторе Газа

      ВСУ разместили огневые точки в жилых домах Купянска

      В Минобороны раскрыли подробности о ходе боев в Курской области

      Россиянина оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту

      Эколог оценил сроки становления Припяти пригодной для жизни

      На Украине впервые лишили прав водителя из-за нарушения правил воинского учета

      Российский суд дал по 10 лет владельцу торговых сетей и бывшему следователю за взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше