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12:44, 5 февраля 2025Россия

В Крыму заявили о периоде правды у Зеленского

Крымский депутат Цеков: У Зеленского наступил период правды
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

У Владимира Зеленского наступил период правды. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Сергей Цеков, его слова приводит РИА Новости.

Так крымский депутат отреагировал на заявление Зеленского, в котором тот признал невозможность для Украины вернуть потерянные территории.

Цеков предположил, что период правды у Зеленского наступил в связи с успехами российских войск в зоне спецоперации и изменениями во внешней политике США.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что слова Зеленского об утраченных Украиной территориях — позднее прозрение и в «топке войны» уже оказались миллионы человек.

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