Шеремет счел слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением

Слова Владимира Зеленского об утраченных Украиной территориях — позднее прозрение, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский ранее признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории. Он также подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО.

«К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руины», — сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский стал трагедией для Украины. У него было много возможностей не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине. Парламентарий также назвал кощунственными слова Зеленского о мире и переговорах.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил Зеленскому на призыв силой принудить Россию к миру. Он сравнил слова Зеленского о необходимости надавить на Москву для урегулирования конфликта с эффектом эха — «голос разносится везде, а вокруг никого».