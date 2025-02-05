Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 5 февраля 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского об утраченных Украиной территориях

Шеремет счел слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Слова Владимира Зеленского об утраченных Украиной территориях — позднее прозрение, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский ранее признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории. Он также подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО.

«К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руины», — сказал Шеремет.

По его словам, Зеленский стал трагедией для Украины. У него было много возможностей не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине. Парламентарий также назвал кощунственными слова Зеленского о мире и переговорах.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил Зеленскому на призыв силой принудить Россию к миру. Он сравнил слова Зеленского о необходимости надавить на Москву для урегулирования конфликта с эффектом эха — «голос разносится везде, а вокруг никого».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Россиянин уговаривал школьниц употреблять наркотики и насиловал их

      ЦБ сообщил о новой схеме обмана россиян

      Россиянин напал в подъезде на раненого участника СВО

      В России раскрыли число отозванных из-за дефектов автомобилей

      В Госдуме ответили на слова Зеленского об утраченных Украиной территориях

      Названы лучшие отели России

      Зеленский заявил о намерении Украины вернуть новые регионы России силой

      В ЕС оказались «сыты по горло» политикой фон дер Ляйен

      В России высказались о намеке Зеленского на причастность Украины к убийству Саркисяна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше