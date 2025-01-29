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21:11, 29 января 2025Россия

В Госдуме ответили Зеленскому на призыв силой принудить Россию к миру

Депутат Белик: Принуждение РФ к миру на Украине с помощью силы является мифом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Возможность принуждения России к урегулированию конфликта на Украине с помощью силы — миф, в который не верит даже Киев. Об этом заявил член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Он сравнил слова Зеленского о необходимости надавить на Москву для урегулирования конфликта с эффектом эха — «голос разносится везде, а вокруг никого». «По сути он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает», — отметил Белик.

Он добавил, что сейчас власти США заняты решением внутренних проблем, поэтому они не обращают внимания на возгласы Зеленского.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой. Таким образом он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров.

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