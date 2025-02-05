В Москве стали чаще покупать жилье одним способом

«Инком-Недвижимость»: Доля сделок с жильем за наличные в Москве выросла до 90 %

По итогам января доля сделок с жильем за наличные на вторичном рынке Москвы достигла 90 процентов. Показатель оказался максимальным с марта 2016 года, сообщает «РБК» со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

Учитывались в том числе деньги от продажи другой квартиры и от накоплений во вкладах. Отмечается, что доля сделок без заемных средств выросла резко — еще в конце 2024 года она составляла не более 80 процентов.

На фоне увеличения числа клиентов с наличными вырос покупательский интерес к квартирам с удобными планировками, в хорошем состоянии и с ремонтом. 70 процентов россиян с собственными деньгами, в отличие от ипотечных заемщиков, отдают предпочтение качественным объектам вместо более доступных.

Ранее стало известно, что почти половина россиян планируют заняться жилищным вопросом в 2025 году. При этом 51 процент из тех, кто хочет купить квартиру, рассчитывает сделать это с помощью ипотеки.