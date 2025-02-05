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07:17, 5 февраля 2025Россия

В Петербурге пьяный мужчина бросил семимесячного младенца на бетонный пол

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил незнакомого младенца на бетонный пол
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина бросил младенца на бетонный пол. Об этом сообщил источник «Известий».

«Инцидент произошел в парадной одного из домов города. Злоумышленник увидел женщину с младенцем, после чего совершил покушение на жизнь мальчика», — сообщил собеседник.

По его данным, пострадавшего семимесячного младенца доставили в поликлинику, у него диагностировали перелом теменной кости, кататравму и черепно-мозговую травму. За жизнь ребенка борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Злоумышленником, предварительно, оказался 36-летний мужчина, который был ранее судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяная жительница Челябинской области проломила череп пятимесячному сыну. Скорая помощь госпитализировала младенца. У него диагностировали перелом свода черепа

ЖЗЛ
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