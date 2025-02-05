В Петербурге захотели утроить штрафы для безбилетников

В Санкт-Петербурге предложили увеличить втрое штрафы для безбилетников

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выдвинут предложение увеличить в три раза штрафы для пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сейчас безбилетники рискуют получить административный штраф размером 500 рублей. Если новый законопроект примут, суммы вырастет до 1,5 тысячи рублей. Отмечается, что штраф можно получить в том числе за неоплату проезда детей и перевоза багажа.

Авторы проекта считают, что увеличение штрафов поможет усилить дисциплину и соблюдение правил пользования общественным транспортом. В настоящий момент поправки направили на антикоррупционную экспертизу.