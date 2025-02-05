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20:03, 5 февраля 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили экстренное предупреждение

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Экстренное предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин объявили в горах Карачаево-Черкесии. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного управления МЧС РФ.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», в период со среды, 5 февраля, по пятницу, 7 февраля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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Спасатели прогнозируют возникновение происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением зданий, объектов инфраструктуры, линий связи и электропередачи.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили они. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. С 6 по 9 февраля на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.

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