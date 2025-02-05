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14:43, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали способ снизить число дезертирств в ВСУ

Депутат Рады Камельчук: Для сокращения дезертирств нужно заменить командиров ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Чтобы уменьшить количество дезертирств среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), нужно заменить некоторых командиров украинской армии. Способ сокращения случаев самовольного оставления частей (СОЧ) назвал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук в эфире телеканала «Новости.Live».

«СОЧ уменьшится тогда, когда определенных командиров поменяют. Когда командирами станут те военные, которым уже доверяет большое количество других бойцов», — сказал он.

По словам парламентария, несколько сотен дезертиров вернулись после соответствующих призывов от некоторых ветеранов ВСУ. Он подчеркнул, что основными причинами для оставления частей являются страх за жизнь и недоверие к командованию.

Ранее издание Politico сообщило, что ситуация с дезертирством в украинской армии и перевод высококвалифицированных специалистов в пехоту вызывает напряжение у властей Украины. Отмечается, что ситуация превращается в политическую проблему для руководства страны, поскольку Киев пытается продемонстрировать Вашингтону, что поддерживать Украину не так бессмысленно.

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