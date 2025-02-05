Депутат Рады Камельчук: Для сокращения дезертирств нужно заменить командиров ВСУ

Чтобы уменьшить количество дезертирств среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), нужно заменить некоторых командиров украинской армии. Способ сокращения случаев самовольного оставления частей (СОЧ) назвал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук в эфире телеканала «Новости.Live».

«СОЧ уменьшится тогда, когда определенных командиров поменяют. Когда командирами станут те военные, которым уже доверяет большое количество других бойцов», — сказал он.

По словам парламентария, несколько сотен дезертиров вернулись после соответствующих призывов от некоторых ветеранов ВСУ. Он подчеркнул, что основными причинами для оставления частей являются страх за жизнь и недоверие к командованию.

Ранее издание Politico сообщило, что ситуация с дезертирством в украинской армии и перевод высококвалифицированных специалистов в пехоту вызывает напряжение у властей Украины. Отмечается, что ситуация превращается в политическую проблему для руководства страны, поскольку Киев пытается продемонстрировать Вашингтону, что поддерживать Украину не так бессмысленно.

