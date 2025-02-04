Politico: Возрастающее число дезертиров ВСУ вызывает напряжение Киева

Ситуация с дезертирством в украинской армии и перевод высококвалифицированных специалистов в пехоту вызывает напряжение у властей Украины на фоне призывов Трампа к переговорам. Об этом пишет издание Politico.

«Ситуация в армии вызывает напряжение: растет число плохо обученных и измученных солдат, которые уходят в самоволку, возникают трудности с набором новых военнослужащих и арестами уважаемых и популярных боевых офицеров», — пишет издание, напоминая и приказ Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переводе 5000 военнослужащих военно-воздушных сил в пехотные войска.

Отмечается, что ситуация превращается в политическую проблему для властей Украины, поскольку Киев, как пишет Politico, пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что смысл поддерживать Украину остается.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у ВСУ не останется солдат.