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09:39, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о возрастающем числе дезертиров ВСУ

Politico: Возрастающее число дезертиров ВСУ вызывает напряжение Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Ситуация с дезертирством в украинской армии и перевод высококвалифицированных специалистов в пехоту вызывает напряжение у властей Украины на фоне призывов Трампа к переговорам. Об этом пишет издание Politico.

«Ситуация в армии вызывает напряжение: растет число плохо обученных и измученных солдат, которые уходят в самоволку, возникают трудности с набором новых военнослужащих и арестами уважаемых и популярных боевых офицеров», — пишет издание, напоминая и приказ Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о переводе 5000 военнослужащих военно-воздушных сил в пехотные войска.

Отмечается, что ситуация превращается в политическую проблему для властей Украины, поскольку Киев, как пишет Politico, пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что смысл поддерживать Украину остается.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у ВСУ не останется солдат.

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