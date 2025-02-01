Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:24, 1 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Дубинский: из-за дезертирства через полгода у ВСУ не будет бойцов на передовой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, массовом дезертирстве.

«Которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль, он продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (победе — прим. "Ленты.ру") с точки зрения силы», — добавил депутат.

По мнению Дубинского, Зеленский не может остановиться, потому что знает: ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления.

Ранее стало известно, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Евросоюза рассорились из-за отправки миротворческих войск на Украину. Кто выступил за и против?

      Специалисты извлекли черные ящики из столкнувшихся над Вашингтоном самолета и вертолета

      Стало известно о надежном плане США для переговоров по Украине

      Келлог заявил о намерении Трампа дать рычаги для переговоров России и Украине

      Спецпосланник Трампа раскрыл возможные сроки прекращения огня на Украине

      В США подтвердили заинтересованность в завершении конфликта на Украине

      В США официально подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

      В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

      В Германии призвали немцев и русских больше никогда не воевать и прийти к миру и дружбе

      США заключили контракт на продление службы ядерных баллистических ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше