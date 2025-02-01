Дубинский: из-за дезертирства через полгода у ВСУ не будет бойцов на передовой

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, массовом дезертирстве.

«Которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль, он продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (победе — прим. "Ленты.ру") с точки зрения силы», — добавил депутат.

По мнению Дубинского, Зеленский не может остановиться, потому что знает: ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления.

Ранее стало известно, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч.