В России раскрыли число отозванных из-за дефектов автомобилей

Росстандарт: В 2024 году в России из-за дефектов отозвали свыше 141 тысячи машин

В 2024 году в России были отозваны в общей сложности свыше 141 тысячи автомобилей различных брендов из-за выявленных несоответствий или дефектов (как конструктивных, так и технологических). Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Росстандарта.

За 12 месяцев в стране отозвали суммарно 141 580 дефектных автомобилей, уточнили в ведомстве. Выявленные несоответствия могли нанести вред жизни и здоровью россиян. В целом за последние пять лет в РФ отозвали более 1,7 миллиона автомобилей. Только за 2024 год Росстандарт согласовал 14 отзывных кампаний, затронувших машины различных брендов. За последние пять лет ведомство организовало свыше 300 подобных мероприятий.

При этом в январе 2025-го было объявлено о четырех таких кампаниях. Эти меры коснулись 30 352 автомобилей южнокорейской марки Kia и китайского бренда Tank. Речь, в частности, шла о выявленных дефектах в 29 141 кроссовере Kia Sportage. Эти автомобили, как поясняли в Росстандарте, продавались в России с 2014 по 2016 год. На транспортных средствах планировали заменить мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей из-за рисков возгорания в моторном отсеке.

В декабре 2024 года сообщалось об отзывной кампании в отношении 1858 кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые были выпущены с ноября 2023-го на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге. Как отмечалось, у 1150 автомобилей возможны дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Еще у 708 кроссоверов были обнаружены проблемы некорректной работы датчиков скорости.