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17:02, 31 января 2025Экономика

В России отзовут тысячи корейских кроссоверов

Росстандарт: В России отзовут 29,1 тысячи кроссоверов Kia Sportage
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России отзовут 29,1 тысячи кроссоверов Kia Sportage. Об отзывной кампании автомобилей корейского бренда сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат 29 141 автомобиль, которые продавались в стране с 2014 по 2016 год. На транспортных средствах планируют заменить мультипредохранители системы ABS и крышки блока предохранителей.

«Электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», — отмечают в ведомстве.

Уполномоченные представители корейского бренда в России сообщат владельцам автомобилей, чтобы те доставили их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно. Граждане могут самостоятельно проверить, подпадает ли их кроссовер под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем, выложенным Росстандартом.

В декабре сообщалось об отзывной кампании бывшего предприятия Nissan в России, «Автозавод Санкт-Петербург». Производитель отзовет 1858 кроссоверов Xcite X-Cross 7, которые были выпущены с начала ноября 2023 года. У 1150 автомобилей бренда возможны дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Еще у 708 кроссоверов отечественной сборки может некорректно срабатывать датчик скорости.

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