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16:16, 5 февраля 2025Россия

В России решили обратиться к Путину с вопросом о семьях попавших в плен военных

Омбудсмен Москалькова анонсировала обращение к Путину о семьях пленных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В России решили обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о семьях попавших в плен и пропавших без вести военных. Обращение к главе государства анонсировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Дума ТВ» в Telegram.

По словам омбудсмена, она получает множество вопросов от семей таких бойцов — они не могут оформить доплаты, испытывают сложности с оформлением наследства и получением справки для поступления ребенка военного в вуз.

«Хочу обратиться к президенту (...) с просьбой, чтобы эта категория людей тоже получила социальное сопровождение», — заявила Москалькова.

Также сегодня, 5 февраля, стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150.

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