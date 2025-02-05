В России решили обратиться к Путину с вопросом о семьях попавших в плен военных

Омбудсмен Москалькова анонсировала обращение к Путину о семьях пленных

В России решили обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о семьях попавших в плен и пропавших без вести военных. Обращение к главе государства анонсировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Дума ТВ» в Telegram.

По словам омбудсмена, она получает множество вопросов от семей таких бойцов — они не могут оформить доплаты, испытывают сложности с оформлением наследства и получением справки для поступления ребенка военного в вуз.

«Хочу обратиться к президенту (...) с просьбой, чтобы эта категория людей тоже получила социальное сопровождение», — заявила Москалькова.

Также сегодня, 5 февраля, стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной по формуле 150 на 150.