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12:20, 5 февраля 2025Россия

В России увидели пользу устной формы завещания для участников СВО

Омбудсмен Москалькова увидела пользу устной формы завещания для участников СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова увидела пользу устной формы завещания для участников специальной военной операции (СВО). Омбудсмен предложила изучить возможность закрепить эту форму законодательно, передает ТАСС.

Москалькова поделилась своей задумкой с присутствующими на круглом столе «Нотариат России на службе Отечества» в Общественной палате.

«Может быть, это представляет интерес, особенно для тех ребят, которые попали в плен, и у нас бывает возможность с ними по видео-конференц-связи общаться и получить их некие напутствия для своих родственников», — пояснила уполномоченный.

Она также подчеркнула, что в законодательстве некоторых стран практика с устными завещаниями предусмотрена.

Ранее сообщалось, что Москалькова призвала ускорить признание гражданских жен бойцов СВО.

ЖЗЛ
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