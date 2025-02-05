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20:27, 5 февраля 2025Россия

В России возмутились открытием «филиала Ельцин Центра» в Москве

Блогер Федоров возмутился открытием фотовыставки внучки Ельцина в Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева открыла фотовыставку в центре Москвы. Об этом сообщил блогер Кирилл Федоров в Telegram.

Об открытии экспозиции стало известно в конце января. Фотовыставка Юмашевой посвящена Наине Ельциной — жене первого президента России, которой в марте исполнится 93 года.

Блогер назвал выставку «филиалом Ельцин Центра» и заявил, что среди приглашенных на нее гостей были соратники первого президента России, а также представители иностранных дипмиссий.

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Самой фигуре Ельцина Федоров дал резкую оценку. «Невероятно удивительная ситуация, когда теперь не только в Екатеринбурге, но и в Москве открывают филиал предателя Родины», — написал он, набрав два последних слова печатными буквами.

В последний день 2024 года были раскрыты подробности отставки Ельцина с поста президента России. Журналист Юрий Феклистов назвал подготовку к этому «очень секретной операцией», поскольку власти опасались возможных утечек информации. По его словам, текст обращения был написан Валентином Юмашевым — мужем дочери Ельцина и отцом Марии Юмашевой.

ЖЗЛ
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