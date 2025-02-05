В России выросли продажи одного гаджета

«Ведомости»: В 2024 году в России продали больше шести миллионов умных часов

В прошлом году в России было куплено 6,2 миллиона умных часов почти на 50 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-дистрибуции».

В «М.видео-Эльдорадо», полагают, что по сравнению с 2023 годом рост в штуках составил девять процентов, а в деньгах — 11 процентов. По мнению экспертов «Марвел-дистрибуции», продажи в штуках упали: в позапрошлом году было продано 6,3 миллиона умных часов.

В свою очередь, аналитики «Платформа ОФД» считают, что продажи умных устройств выросли всего на пять процентов в штуках. Средняя цена такой продукции год к году увеличилась на 11 процентов, до 7 тысяч 774 рублей. Продажи фитнес-браслетов выросли на восемь процентов в штуках. При этом по сравнению с 2023 годом они подешевели на пять процентов, до 2 тысяч 782 рублей.

Самыми популярными марками умных часов традиционно оказались китайские Huawei, Xiaomi и Redmi, американская Apple и южнокорейский Samsung. В «Марвел-дистрибуции» подчеркнули, что в количественном выражении на Huawei приходится 13 процентов от общего объема продаж, на Redmi и Apple — по семь процентов, на Samsung — пять процентов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года в России серьезно подскочили продажи умных часов. Было продано от 2,8 до 3,2 миллиона этих гаджетов на 22,3 миллиарда рублей. Для сравнения в 2020 году речь шла 0,7 миллиона штук, в 2021 году — о 1,1 миллиона, а в 2023 году — о 2,3 миллиона.