Один вид гаджетов потеснил в России фитнес-трекеры

«Известия»: в России продали почти три миллиона умных часов

С января по июнь 2024 года в России резко выросли продажи умных часов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По их данным, за указанный период было продано от 2,8 до 3,2 миллиона этих гаджетов на 22,3 миллиарда рублей. В 2020 году реализовали 0,7 миллиона штук, в 2021 году — 1,1 миллиона, а в 2023 году — 2,3 миллиона. Некоторые компании отмечают, что за полгода продажи умных часов выросли на 14 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Главным драйвером роста продаж оказалось снижение средней цены такого гаджета. В 2020 году он стоил около 15 тысяч рублей, а в 2024 году уже — 7,8 тысячи. Что характерно, интерес к такой продукции растет за счет падающего спроса на фитнес-трекеры. Чаще всего на маркетплейсах россияне покупают дешевые устройства неизвестных брендов.

В I квартале 2024 года рынок смарт-часов, наушников и прочих гаджетов увеличился на 8,8 процента. Лидерство на нем сохранила за собой Apple, на долю которой пришлось 18 процентов. Следом за ней идут Xiaomi, Huawei и Samsung.

Известно также, что устройства Apple заняли первое место в топ-3 самых популярных смартфонов на мировом рынке. По данным за II квартал 2024 года, iPhone 15 стал самым востребованным телефоном на рынке.