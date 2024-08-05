Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 5 августа 2024Экономика

Один вид гаджетов потеснил в России фитнес-трекеры

«Известия»: в России продали почти три миллиона умных часов

Фото: Mateo Abrahan / Unsplash

С января по июнь 2024 года в России резко выросли продажи умных часов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По их данным, за указанный период было продано от 2,8 до 3,2 миллиона этих гаджетов на 22,3 миллиарда рублей. В 2020 году реализовали 0,7 миллиона штук, в 2021 году — 1,1 миллиона, а в 2023 году — 2,3 миллиона. Некоторые компании отмечают, что за полгода продажи умных часов выросли на 14 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Главным драйвером роста продаж оказалось снижение средней цены такого гаджета. В 2020 году он стоил около 15 тысяч рублей, а в 2024 году уже — 7,8 тысячи. Что характерно, интерес к такой продукции растет за счет падающего спроса на фитнес-трекеры. Чаще всего на маркетплейсах россияне покупают дешевые устройства неизвестных брендов.

Материалы по теме:
Переступи порог. Потолок беспошлинного ввоза товаров снизится в пять раз. Как это ударит по покупателям?
Переступи порог.Потолок беспошлинного ввоза товаров снизится в пять раз. Как это ударит по покупателям?
20 марта 2024
Как выбрать смартфон для ребенка? Советы родителям и список недорогих моделей
Как выбрать смартфон для ребенка?Советы родителям и список недорогих моделей
20 июня 2024

В I квартале 2024 года рынок смарт-часов, наушников и прочих гаджетов увеличился на 8,8 процента. Лидерство на нем сохранила за собой Apple, на долю которой пришлось 18 процентов. Следом за ней идут Xiaomi, Huawei и Samsung.

Известно также, что устройства Apple заняли первое место в топ-3 самых популярных смартфонов на мировом рынке. По данным за II квартал 2024 года, iPhone 15 стал самым востребованным телефоном на рынке.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      ГИБДД стала наказывать россиян за одно нарушение

      Минфин решил покупать меньше валюты и золота

      Лукашенко насторожили тенденции в табачной отрасли

      52-летняя женщина родила себе внучку из-за аномалии дочери

      Эксперты рассказали о состоянии рынка жилья в России

      Российский мэр ушел в отставку

      Россиянка потеряла память из-за детской шалости

      Самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей

      Директор Инстасамки объяснил решение судиться с популярной сетью доставки японской кухни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше