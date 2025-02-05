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11:00, 5 февраля 2025Экономика

В российском городе построят небоскреб в виде джигита

В Грозном построят дом в вайнахском стиле
Мария Черкасова

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

Строительство жилого дома в вайнахском стиле началось в центре Грозного на проспекте Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам Кадырова, выполненный в традиционном вайнахском стиле дом станет новым архитектурным украшением столицы. Как уточнил РИА Новости мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров, архитектура здания «воплощает образ джигита».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Грозный является современным российским чудом. За последние годы в городе, кроме мечетей, на которые «любо-дорого посмотреть», появились новые сооружения, постройки, а также архитектурные решения, вызывающие чувство гордости от проделанной работы, сказал Путин.

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