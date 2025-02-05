В российском городе пожаловались на пропажу крестов

Жители Белгорода пожаловались на отсутствие крестов в плане по благоустройству

В Белгороде местные жители пожаловались на эскиз и информационный стенд мэрии, посвященные планам по благоустройству сквера рядом с храмом Почаевской иконы Божией Матери из-за отсутствия крестов на здании церкви. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители призвали мэрию включить кресты в план. Белгородская епархия, в свою очередь, связалась с администрацией и попросила исправить эскиз. Власти города заявили, что допустили ошибку. В епархии заявили, что не осуждают дизайнеров за недочет.

«Люди, которые рисуют сквер, вряд ли обладают знаниями о церковном зодчестве, поэтому они храм оцифровали, он очень похож, но недосмотрели, никакого умысла здесь не было», — заявили представители церкви. Епархия похвалила план благоустройства и призвала горожан не ругать администрацию.

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