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06:31, 5 февраля 2025Наука и техника

В США отложили модернизацию самолета времен Эйзенхауэра

Breaking Defense: ВВС США отложили оснащение B-52 новыми радарами на год
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force) / Wikipedia

Установку новых радаров на модернизированные стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52 отложили на год. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на отчет отдела эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона DOT&E (Director of Operational Test and Evaluation).

Согласно отчету, на второй и четвертый кварталы 2026 финансового года запланировали работы по этапу «C». Он предполагает оснащение самолетов, которые начали эксплуатировать во времена президента США Дуайта Эйзенхауэра, новыми радарами. При этом в документе отметили, что указанные даты являются условными из-за технических рисков.

«В прошлогоднем отчете DOT&E было обнаружено, что эти этапы ранее были запланированы на те же кварталы в 2025 финансовом году, что указывает на задержку на целый год», — пишет издание. Задержки связывают с проблемами интеграции нового оборудования. В частности, ВВС потребовали усовершенствовать конструкцию носового обтекателя самолета или корпуса радара.

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Всего на этом этапе военные хотят оснастить примерно треть парка B-52 (28 самолетов) новыми радарами. Решение об оснащении остальных бомбардировщиков новыми изделиями примут после испытаний, которые планируют провести в 2028 финансовом году.

В январе 2025 года стало известно, что новые двигатели F130, которые получат модернизированные B-52J, прошли проверку конструкции.

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