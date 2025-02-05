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11:27, 5 февраля 2025Мир

В США состоятся протесты против мер Трампа

AP: В нескольких штатах США состоятся протесты против первых мер Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В нескольких американских штатах состоятся протесты против первых мер, принятых президентом США Дональдом Трампом на своем посту. Об этом сообщает Associated Press.

«Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду [5 февраля]», — утверждается в публикации.

Протестное движение набрало популярность в интернете, где связанные с ним публикации сопровождаются хештегом «#50501», что означает 50 протестов в 50 штатах, которые состоятся в один день. По данным агентства, демонстрации пройдут как в столицах штатов, так и в других городах.

Ранее в Вашингтоне прошла акция протеста против действующего президента США, участие в которой приняли тысячи американцев.

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