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01:43, 19 января 2025Мир

В Вашингтоне прошла тысячная акция протеста против Трампа. Чем не нравится американцам избранный президент США?

В Вашингтоне тысячи американцев вышли на протест против политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Тысячи участников протеста против политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собрались в субботу, 18 января, в центре Вашингтона.

Участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «остановите Трампа», «свободу Палестине» и «планета выше Пентагона». «Он хочет уничтожить демократию. <...> Он уже начал захватывать СМИ, контролировать повестку», — поделилась одна из участниц демонстрации.

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Во время шествия были слышны лозунги за репродуктивные права женщин, свободы социальных и расовых меньшинств, иммигрантов. Демонстранты считают, что политика нового главы Белого дома подрывает данные принципы, а эта акция может стать последней на ближайшие четыре года.

Мероприятие проходит мирно и без вмешательства сотрудников полиции. Вашингтонская демонстрация получила название «Марш народа».

Инаугурацию Трампа перенесли в помещение

Избранный президент США заявил о переносе инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов. Он также добавил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене.

Я приказал, чтобы моя инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия США, которую также использовал 40-й американский президент Рональд Рейган в 1985 году из-за очень холодной погоды

Дональд ТрампИзбранный президент США

Политик отметил, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».

Как сообщает The New York Times, последним президентом, который принимал присягу в помещении из-за плохой погоды, был Рональд Рейган в 1985 году, и его инаугурационный парад был отменен.

Трамп пригласил на инаугурацию ряд европейских политиков, но отказал Зеленскому

Новый американский лидер, как сообщает Politico, пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков.

Он [Трамп] пригласил многих иностранных лидеров, с которыми разговаривал по телефону или которых принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин

Politico

Отмечается, что на инаугурацию также приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава британской партии Reform UK Найджел Фараж, экс-кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

По словам сына нового главы Белого дома Бэррона Трампа, президент Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию. Он подчеркнул, что все три раза украинский лидер получил отказ.

Теперь он [Зеленский] ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?

Бэррон ТрампСын Дональда Трампа

Трамп намерен закрыть границу США для нелегалов в первый день президентства

В декабре Трамп сообщил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии границы Соединенных Штатов для нелегальных мигрантов. Он также подчеркнул, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Политик отметил, что массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.

В мой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический пакет указов о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов

Дональд ТрампИзбранный президент США

По данным CNN, команда избранного президента США завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в Соединенных Штатах, и мигрантов, ищущих убежища на границе США и Мексики.

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