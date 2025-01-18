В Вашингтоне собрались тысячи участников протеста против Трампа

В центре Вашингтона собрались тысячи участников протеста против политики Трампа

Тысячи участников протеста против политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собрались в субботу, 18 января, в центре Вашингтона. Об этом информирует корреспондент РИА Новости с места событий.

Как утверждается, участники мероприятия держат в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «остановите Трампа», «свободу Палестине» и «планета выше Пентагона». При этом мероприятие в настоящее время проходит мирно и без вмешательства полиции.

Вашингтонская демонстрация получила название «Марш народа», сбор участников проходит в трех отдельных локациях в центре американской столицы. В 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) ожидается сбор всех демонстрантов у мемориала Линкольна, где акция и должна позднее завершиться.

Ранее Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Отмечается, что в день мероприятия температура будет составлять минимум минус 13 градусов, но может прогреться до минус 5, ожидается сильный и холодный ветер.