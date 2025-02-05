В ВСУ пожаловались на отключения Starlink

Офицер ВСУ Алекс: Украинские бойцы сталкиваются с отключениями Starlink

Бойцы украинской армии столкнулись с отключениями Starlink на фронте. Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Наблюдались по состоянию на вчерашний вечер и ночь проблемы со старлинками (...) есть случаи, что некоторые устройства полностью "легли" — выбросило из аккаунтов и удалило их», — написал военный.

По его словам, устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий. В первую очередь это может коснуться тех, подписку на которые оформляет украинское государство. Количество случаев, как отметил Алекс, незначительно, но произошли они в один момент.

Ранее стало известно, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на ореховском направлении.